Парламентариев нужно пересажать за вредные законы, чтобы их преемникам неповадно было

Действующий состав Верховной рады нужно подвергнуть жесткому и справедливому наказанию за те законы, которые этот состав парламента успел принять за срок своих полномочий. На этом настаивает лидер партии "Гражданская позиция", экс-кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко.



По мнению политика, примерно 20% нынешних депутатов заслуживают того, чтобы оказаться за решеткой. Для главы государства Владимира Зеленского этот вопрос должен стать очень важной задачей. В противном случае гарант потеряет колоссальное доверие украинцев и рискует неудачно завершить свою политическую карьеру.

"Все хотят обновления парламента. А я скажу вам так: я хочу обновления тюрем. Семьдесят три процента, которые поддержали Зеленского, и 100%, которые хотят восстановления справедливости, поверят в нее только тогда, когда каждого пятого из нынешних депутатов посадят и заберут украденное",

– заявил политик в эфире одного из украинских телеканалов. Его слова приводит издание "Обозреватель".

По мнению Гриценко, такая мера станет "прививкой для всех последующих" депутатов Верховной рады. "Тогда со следующего парламента нужно будет посадить только каждого десято, а потом где-то каждого двадцатого. И будет абсолютно нормальное и спокойное обновления", – сказал экс-кандидат на пост главы государства.

Российские эксперты также отмечают, что Зеленский принял Украину в очень запущенном состоянии. Поэтому ему предстоит серьезная работа по приведению дел в порядок. Главе государства предстоит не только обновить состав парламента и наказать виновных в должностных преступлениях, но и заново выстроить отношения с Россией. Иначе Украине не выжить.

"(Зеленский) осознал, что финансовые потоки могут пойти только оттуда (из РФ). Европа, как и Запад в целом, достаточно прижимисты и прагматичны, скорее разуют, чем обуют, а Россия – щедрая душа. И помощь окажет при наличии лояльности", – заявил в интервью "Свободной прессе" политолог Александр Зимовский.

Другой проблемой для Зеленского станет завоевание авторитета в политическом окружении. Пока что многие депутаты и министры относятся к нему пренебрежительно и называют "невеждой", как это сделал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает "Комсомольская правда".