Украинские горняки устроили забастовку

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Рабочие шахты "Горская" в подконтрольной Киеву части Луганской области Украины отказались подниматься на поверхность из-за угрозы отключения электроэнергии и, как следствие, затопления шахты. Об этом сообщил представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.
По словам правозащитника, он прибыл на шахту в ночь на вторник, 2 июля, когда стало известно, что шестеро горняков предпочли остаться на глубине 700 метров под землей, лишь бы не лишиться места работы.
"Таким образом (шахтеры) выражают протест в связи с отключением шахты от электроэнергии, что повлечет затопление горных выработок и насосных станций", – пояснил Лисянский в Facebook.
Накануне, 1 июля, "Горскую" уже попытались отрезать от электроснабжения. Обесточены в Луганской области были также шахта "Карбонит" и госпредприятие "Лисичанскуголь", сообщают "Вести Украины".
С 1 июля на Украине вступил в силу закон "О рынке электрической энергии". Эксперты ранее предупреждали, что это чревато большими проблемами, поскольку многие предприятия имеют долги перед энергетиками.
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