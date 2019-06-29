Украинский политик считает, что Вашингтон должен был предупредить о встрече с Путиным Киев

Бывший президент Украины Петр Порошенко остался недоволен встречей между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

По его словам, это мероприятие – тревожный звонок для Киева. Порошенко отметил, что раньше Вашингтон всегда предупреждал Незалежную о возможной встрече с российским главой, но в этот раз этого не случилось.

"Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовывали позицию с нами",

– написал украинский политик на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в течение последних 5 лет "никому и в голову не пришло" вести переговоры с Россией без Украины.

На слова Порошенко отреагировал член Совета Федерации Алексей Пушков. По его мнению, Киеву нужно быть скромнее и тревожные звонки для украинцев прозвенели уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге.

"Украина привыкла быть на авансцене – там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придется занять причитающееся ей место",– добавил Пушков в Twitter.

Напомним, Путин и Трамп провели полноформатные переговоры на полях саммита G20 в Осаке. Сообщалось, что лидеры стран обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. Общение политиков длилось 1,5 часа.