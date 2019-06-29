Американский политик не может успокоиться после общения на полях G-20

Президент США Дональд Трамп остался доволен встречей с главой России Владимиром Путиным. По его словам, мероприятие прошло отлично.

"Я думаю, он (Путин) прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча",

– сказал Трамп российским журналистам.

Американский политик отметил, что Москва и Вашингтон должны возобновить активную торговлю между странами, передает РИА "Новости".

Встреча с Путиным произвела на Трампа впечатление. Он поблагодарил своего коллегу за обсуждение и добавил, что российский президент "необычайный человек".

Напомним, Путин и Трамп провели полноформатные переговоры на полях саммита G20 в Осаке. Сообщалось, что лидеры стран обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. Общение политиков длилось 1,5 часа.