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Президент США Дональд Трамп остался доволен встречей с главой России Владимиром Путиным. По его словам, мероприятие прошло отлично.
"Я думаю, он (Путин) прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча",
– сказал Трамп российским журналистам.
Американский политик отметил, что Москва и Вашингтон должны возобновить активную торговлю между странами, передает РИА "Новости".
Встреча с Путиным произвела на Трампа впечатление. Он поблагодарил своего коллегу за обсуждение и добавил, что российский президент "необычайный человек".
Напомним, Путин и Трамп провели полноформатные переговоры на полях саммита G20 в Осаке. Сообщалось, что лидеры стран обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. Общение политиков длилось 1,5 часа.
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