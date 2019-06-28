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"В позитивном ключе": в Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Москва и Вашингтон настроены на налаживание диалога

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа  были "достаточно объемные по количеству затронутых вопросов". Они затрагивались в конструктивном ключе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Хотя были и темы, по которым у наших стран имеются разногласия. Но, в целом, отмечается, наверное, настрой двух стран на налаживание диалога по всем вопросам, включая спорные", -– цитирует его РИА "Новости".

Напомним, Путин и Трамп провели полноформатные переговоры на полях саммита G20 в Осаке. Сообщалось, что лидеры стран обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. Общение политиков длилось 1,5 часа.

Андрей ДОВЛАТОВ
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