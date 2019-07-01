Между Макроном и Зеленским проскочила "химия"

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Лидеры Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский легко поладили между собой. Это отметила французский посол в Киеве Изабель Дюмон.
По ее мнению, основой доверительных отношений стал тот факт, что Зеленский попросил Макрона о встрече еще до того, как стал президентом: их первые переговоры состоялись еще 12 апреля.
"Наши президенты самом деле хорошо поладили. Я уже дважды имела возможность видеть ту "химию", которая между ними есть на межличностном уровне", – поделилась Дюмон с "Интерфакс-Украина".
Посол Франции отметила, что и Макрон, и Зеленский являются "нетипичными фигурами в политической среде своих стран".
"Оба чрезвычайно динамичные люди, которые стремятся очень быстро ввести изменения, которые внесут позитивную эволюцию к положению вещей и развития их государств", – подчеркнула дипломат.
Зеленский встречался с Макроном последний раз 17 июня. Лидер Пятой республики тепло принял президента Украины, но по ряду вопросов остался непреклонен. В частности, он заявил, что Париж будет настаивать на возвращении России в ПАСЕ, что потом и случилось.
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