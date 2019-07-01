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Соратник Зеленского подталкивает украинцев к референдуму

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Ответственность за переименование Московского проспекта в Киеве переложат на плечи жителей

Пусть народ Незалежной сам решает, как будут называться столичные улицы, главное – избавиться от любых упоминаний о России, поступило предложение из аппарата президента страны. Если жители страны настаивают на том, чтобы Московский проспект в Киеве носил имя бандита и организатора запрещенного в РФ украинского националистического движения Степана Бандеры, то их воля должна быть исполнена, считает глава Администрации Зеленского Андрей Богдан. 

"Я бы вынес этот вопрос на референдум. Почему кто-то должен определять, как называть? Хотят Бандеры – пусть будет Бандеры. Это может быть соцопрос, консультативный",

– заявил руководитель президентского офиса в интервью "РБК-Украина".

На прошлой неделе, 25 июня, Окружной административный суд Киева отказал в переименовании проспекта. Об этом сообщил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк в своем Facebook. Богдан не стал комментировать решение служителей Фемиды. 

"Не имеем права по Конституции", – отрезал он. 

Напомним, в среду, 26 июня, в Госдуме РФ предложили вернуть историческое название Киевскому вокзалу в Москве. До 1934 года он был "Брянским".

Ксения АНДРЕЕВА
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