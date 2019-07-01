Депутатам из Незалежной посоветовали приостановить участие в заседаниях

Постоянная делегация Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) может прекратить работу в организации вплоть до выполнения ультиматумов, которые Киев выдвинул Москве. С такой рекомендацией выступил комитет украинского парламента по иностранным делам.



"Мы рекомендуем не восстанавливать работу до выполнения наиболее главных моментов, которые были в резолюциях и приняты ПАСЕ за последние пять лет. Главное – освобождение всех украинских моряков, политзаключенных в РФ, Крыму и пленных в Донбассе, а также обеспечение прав крымских татар",

– заявил на сегодняшнем заседании комитета глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев. Его слова приводит ТАСС.

По словам парламентария, выполнение этих пунктов является "ключевым моментом для того, чтобы двигаться дальше в вопросах Крыма". Решение вопросов находится "в компетенции ПАСЕ как главной правозащитной организации", поскольку ассамблея "может надавить на Россию, если захочет".

Украинские депутаты хотят заручиться поддержкой президента страны Владимира Зеленского по этому вопросу. Встретиться с главой государства члены комитета собираются после его возвращения из поездки в Канаду 3 июля.

Комитет также рекомендовал МИДу "не соглашаться на нового посла ПАСЕ на Украине до момента проведения консультаций с новым генеральным секретарем организации", а спикеру Рады Андрею Парубию – не принимать участия в заседании глав парламентов стран Совета Европа в сентябре.

В конце июня участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию. Ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, часть делегатов Словакии и Польши.