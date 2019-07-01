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Отдыхающих на Украине закусали морские блохи

Фото: www.globallookpress.com
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В первую очередь, коварные насекомые угрожают здоровью детей

День Конституции в Незалежной подарил жителям страны дополнительный выходной. Многие жители решили не упускать такую возможность и отправились к морю, но вскоре пожалели о мини-путешествии. 

Пляжи Азова атаковали морские блохи. В частности, коварные насекомые покусали отдыхающих в Приморском Посаде и Кирилловке. 

Жалобы начали поступать от детей, которые "грешили" на морских обитателей. По словам малышей, их кусали рыбы. На проверку ринулись родители, которые, пока были в воде, ощущали на себе прилипшие водоросли. На суше оказалось, что "присосались" двуусые паразиты, пишет "РИА Мелитополь". 

Реакция мальчишек и девчонок на нападение морских блох сильнее, так как детская кожа нежнее и мягче. При этом сначала на коже у укушенного ребенка появилось несколько красных точек, которые к вечеру превратились в "комариные", а утром разрослись до "блямб". Врач в данном случае выписал противоаллергенные препараты и абсорбенты. Если случай тяжелый, рекомендуется гормональная терапия. 

Ксения АНДРЕЕВА
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