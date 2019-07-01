Незалежная на глазах теряет авторитет на международной арене

Вопросы о судьбе Украины должны обсуждаться с участием представителей самой страны. Если другие страны не делают этого, они тем самым выражают свое неуважение. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко.



"Судьбу Украины должны решать украинцы. И в переговорах с партнерами я исходил из принципа "ничего об Украине без Украины". Сейчас, и мы видим эти риски, Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики. И я руководству государства готов предложить еще раз свою поддержку ",

– сказал экс-глава государства в эфире программы "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина".

На прошедшем в Осаке саммите G20 прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. За почти полтора часа мировые лидеры успели обсудить основную геополитическую повестку. В том числе речь зашла и об Украине. Это очень не понравилось Порошенко, отмечает "Царьград".

Отставной президент счел "тревожным звонком" для Киева переговоры лидеров РФ и США. Он заявил, что Украину впервые за последние пять лет не предупредили о встрече глав этих государств, отметив, что ранее Европа и США всегда согласовывали свою позицию с Киевом, уточняет телеканал"360".