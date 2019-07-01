Обвинения дождались восемь из 24 арестованных военнослужащих ВСУ

Следствие по делу 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, задержанных за незаконное проникновение через российскую границу в Керченском проливе осенью 2018 года, фактически завершено. Об этом в сегодня рассказал координатор команды защиты адвокат Николай Полозов.

По его словам, гражданам Украины начали предъявлять обвинения в окончательной редакции еще на прошлой неделе. Так, обвинения уже предъявлены восьми арестованным. Отмечается, что согласно графику вся процедура должна завершиться 9 июля.

"После этого, скорее всего, мы перейдем к ознакомлению с материалами уголовного дела", – цитирует "Интерфакс" защитника.

Полозов добавил, что, "по всей видимости", следствие фактически подошло к концу.





Между тем, в Незалежной продолжает развиваться скандал с нотами, направленными друг другу Москвой, а затем Киевом в отношении украинских военнослужащих. Подковерные игры ставленников экс-президента страны Петра Порошенко в лице действующего главы МИД Павла Климкина и административной команды шестого лидера нации Владимира Зеленского в понедельник схлестнулись на этой почве с новой силой.

Как сообщает НСН, руководитель государства призвал премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Климкина. В заявлении пресс-службы Зеленского подчеркивается, что решение принято после того, как украинское дипведомство не проинформировало президента о ноте МИД России, касающейся освобождения арестованных моряков ВМСУ, и ноте-ответе со стороны Киева.

Напомним, ранее сегодня Климкин на своей страннице в Facebook написал, что уходит в "политический" отпуск. Курянин предостерег власти не попасть "в русскую ловушку", не уточняя, по какому вопросу. Можно лишь догадаться, что именно по теме моряков. По его мнению, "внутренние дискуссии должны усиливать" Украину, "а Россию – ослаблять".

