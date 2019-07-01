Киев не готов лишить население стабильного источника дохода

Украина находится в парадоксальной ситуации, заявляя о "войне с Россией" и говоря о том, что не собирается вводить визовый режим с соседним государством. На "дилемму" Незалежной обратил внимание зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Власти Незалежной не видят необходимости в том, чтобы вводить визы с Россией. Об этом ранее заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка в интервью изданию LB.ua. Ведь, по его мнению, это не имеет смысла. Впрочем, если такое политическое решение появится, то Данилюк будет "анализировать, что даст практическое его применение". Глава комиссии по защите государственного суверенитета России уверен, что такая позиция у Киева неспроста.

"С одной стороны, официальный Киев всё время говорит о некой "войне с Россией", а с другой стороны, они же сами делают всё для того, чтобы сохранить, пусть и в ограниченном виде, но безвизовую систему для перемещения прежде всего их граждан",

– подчеркнул Климов в беседе с журналистом телеканала RT.

Он добавил, что около 4 млн украинцев работают на территории России, пополняя бюджет Незалежной приличной суммой. Именно из-за заработков населения Киев не хочет отказываться от такого источника дохода. По словам Климова, если бы Украина следовала "воинственной риторике", то с "оккупантом", то есть с Россией, нужно было бы действовать строже, однако рациональное мышление Киеву подсказывает, что визы нанесут еще больший ущерб экономике страны.