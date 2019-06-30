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"Полубезумная дипломатия": Россия высмеяла жалобы Украины на "измену Европы"

Алексей Пушков. Фото: www.globallookpress.com
Москва важна Европе, а Незалежной нужно отправлять в отставку главу МИД с его нелепыми высказываниями

Сенатор Алексей Пушков подверг язвительной критике высказывания главы МИД Украины Павла Климкина, который обвинил Европу в "измене" после возвращения России в ПАСЕ.

"А он ожидал, что европейцы будут бесконечно поддерживать Киев в его полубезумной дипломатии. Но Россия важна для Европы в силу своего веса и потенциала. Киеву пора это осознать", -– написал сенатор в Twitter.

Он также выразил мнение, что в сложившейся для Незалежной ситуации нужно менять главу внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее ПАСЕ полностью восстановила права российской делегации. В ответ на это Украина устроила демарш, и к ней присоединились Грузия, Польша, Литва, Латвия, Словакия и Эстония. Возвращение РФ в ПАСЕ жутко обидело пана Климкина, который заявил, что теперь Москва и Евросоюз могут договариваться "за спиной" у Киева.

Андрей ДОВЛАТОВ
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