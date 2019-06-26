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Киевский вокзал в Москве предложили переименовать

Фото: www.globallookpress.com
Не только украинцы могут обращаться к истории

Вернуть московскому Киевскому вокзалу историческое название предложил первый зампред Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, депутат от фракции ЛДПР Василий Власов.

"В то время как в Киеве все обсуждают переименование Московского проспекта в проспект Бандеры, я считаю, (...) мы должны (...) вспомнить о том, что когда-то и Киевский вокзал в Москве имел историческое название", – цитирует парламентария "Дума ТВ".

Построенный в центре столицы железнодорожный вокзал изначально назывался "Брянский". "Киевским" он стал лишь в 1934 году. 

Николай ВИКТОРОВ
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