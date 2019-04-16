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Аэропорт на севере России переименовали из-за нечистой силы

Местных жителей необычное название не смущало

В Карелии у столичного аэропорта "Бесовец" появилось новое название – "Петрозаводск". Чиновники решили, что прежнее название вызывает ассоциации со словом "бесовщина".

Вопрос о переименовании воздушной гавани обсуждался очень давно: эту тему в свое время затрагивали секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев, напоминает "ФедералПресс".

При этом самих жителей Петрозаводска не самое обычное название аэропорта совершенно не смущало. Согласно проведенным опросам, более 30% граждан высказались за сохранение старого топонима.

"Бесовец" был построен в 1939 году. Свое имя он получил в честь расположенной поблизости деревни с таким же названием. Ученые считают, что топоним указывает на существовавшие в той местности дохристианские культы. Сейчас же воздушная гавань является базой подразделений истребительной авиации.

Валентина МАЙОРОВА
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