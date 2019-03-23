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Официально: Астану переименовали в Нур-Султан

Президент Казахстана подписал соответствующий документ

Касым-Жомарт Токаев официально постановил, чтобы столица страны Астана стала именоваться Нур-Султаном. О решении лидера республики сообщила его пресс-служба.

Текст указа опубликован на официальном сайте. С предложением называть город по-новому в честь Нурсултана Назарбаева Токаев выступил 20 марта.

Парламент Казахстана тут же согласовал поправки в конституции страны. 

Полина ИВАНОВА
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