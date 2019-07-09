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Дорого: Украина лишилась парада независимости

Фото: www.globallookpress.com
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Сэкономленным деньгам уже нашли применение

Глава Незалежной Владимир Зеленский полон новых идей. Одна из последних направлена на то, как не разбрасывать казенные средства на ветер.

А именно – на пышные торжества в честь Дня независимости, который будет отмечаться на Украине 24 августа. Жители страны лишатся праздника. Дорого, аргументировал Владимир Александрович. Так что помпезного парада нынешним летом киевлянам не видать. Их ожидает праздник в "новом формате". 

"Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным, и мы приняли решение выделит 300 млн гривен (около 750 млн рублей – "Утро.ру") на премии всем нашим военным – это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры, это все военнообязанные, которые выполняют задания в зоне проведения операции объединенных сил",

заявил Зеленский в опубликованном в Facebook видеобращении. 

Инициатива народного избранника пришлась по душе украинцам. Но не всем. К примеру, благие намерения шестого президента Украины остались без одобрения его предшественника Петра Порошенко. По его словам, во время парада "армия отчитывается народу", а он, в свою очередь, отдает ей дань уважения.  

"Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно. Но президент Зеленский имеет полное право принимать решение, проводить парад или нет",

возмутился экс-президент в интервью ТК "Прямой", добавив, что на самом деле торжество выходит гораздо дешевле.

При его правлении, кстати, "все дорогие удовольствия" были упразднены. Экономист Порошенко удешевил праздник с помощью отмененного воздушного парада.

Украина обрела независимость в 1990 году после выхода из СССР, напоминает "URA.RU"

Ксения АНДРЕЕВА
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