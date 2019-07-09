Дорого: Украина лишилась парада независимости

Сэкономленным деньгам уже нашли применение

Глава Незалежной Владимир Зеленский полон новых идей. Одна из последних направлена на то, как не разбрасывать казенные средства на ветер.

А именно – на пышные торжества в честь Дня независимости, который будет отмечаться на Украине 24 августа. Жители страны лишатся праздника. Дорого, аргументировал Владимир Александрович. Так что помпезного парада нынешним летом киевлянам не видать. Их ожидает праздник в "новом формате".

"Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным, и мы приняли решение выделит 300 млн гривен (около 750 млн рублей – "Утро.ру") на премии всем нашим военным – это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры, это все военнообязанные, которые выполняют задания в зоне проведения операции объединенных сил",

– заявил Зеленский в опубликованном в Facebook видеобращении.

Инициатива народного избранника пришлась по душе украинцам. Но не всем. К примеру, благие намерения шестого президента Украины остались без одобрения его предшественника Петра Порошенко. По его словам, во время парада "армия отчитывается народу", а он, в свою очередь, отдает ей дань уважения.

"Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно. Но президент Зеленский имеет полное право принимать решение, проводить парад или нет",

– возмутился экс-президент в интервью ТК "Прямой", добавив, что на самом деле торжество выходит гораздо дешевле.

При его правлении, кстати, "все дорогие удовольствия" были упразднены. Экономист Порошенко удешевил праздник с помощью отмененного воздушного парада.

Украина обрела независимость в 1990 году после выхода из СССР, напоминает "URA.RU".

