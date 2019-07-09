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Украинским морякам предъявлено окончательное обвинение

Фото: AP/TASS
Расследование попытки пиратского проникновения через Керченский пролив завершено

Следователи ФСБ предъявили обвинения в окончательной редакции всем 24 украинским военнослужащим, арестованным Погранслужбой РФ за незаконное пересечение российской границы в Черном море на подступах к Крымскому мосту в ноябре 2018 года. Об этом сообщил сегодня адвокат Сергей Бадамшин.

"В настоящий момент процедура предъявления обвинения в окончательной редакции закончена. Всем предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой")", – цитирует ТАСС защитника украинцев.

Теперь следствие должно уведомить адвокатов об окончании предварительного расследования и начать знакомить их и обвиняемых с материалами уголовного дела.

Фото: Агентство городских новостей

Также информацию об окончании следственных действий в отношении 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, присутствовавших на трех кораблях ВМСУ, пытавшихся прорваться без разрешения Москвы через Керченский пролив в Азовское море 25 ноября прошлого года, подтвердил и другой адвокат Николай Полозов в своем Facebook.

"Ожидается, что на следующей неделе следствие обратится в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных. Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения – 17 июля", – написал он в Сети.


Накануне президент Европейского Совета Дональд Туск, будучи в Киеве на саммите Украина-ЕС, разочаровал власти Незалежной, объявив, что в ближайшей перспективе маловероятно ожидать от Старого Света каких-либо санкций в адрес России из-за отказа Москвы освободить украинских моряков.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ немедленно освободить украинцев и три корабля, обеспечив их возвращение на родину. Россия 25 июня предложила Украине "письменно гарантировать" участие в уголовном преследовании моряков. Однако украинский МИД отказался от данного предложения.

По мнению президента РФ Владимира Путина, бывший глава Незалежной Петр Порошенко прошлой осенью специально устроил провокацию с моряками, чтобы в преддверии объявления предвыборной гонки у него был повод ввести военное положение и, таким образом, отодвинуть избирательный процесс. Российский лидер считает, что ему "хотелось во что бы то ни стало удержать власть".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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