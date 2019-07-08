Руководство украинского телеканала не хочет рисковать жизнью своих сотрудников

Представители NewsOne сообщили о поступающих в адрес журналистов и их близких угрозах о расправе из-за прямого эфира "Нам надо поговорить" с "Россией 1", намеченного на 12 июля. Из-за начавшееся информационной атаки телеканал решил не проводить телемост с российскими коллегами.

Как отметили в своем заявлении сотрудники NewsOne, телемарафон, на котором без чиновников и одиозных пропагандистов хотели обсудить неполитические вопросы, планировали обычные люди. Однако ряд политических партий начал давить на журналистов Незалежной, которые, как говорится в сообщении, "не ставили под сомнение территориальную целостность Украины".

Сотрудники телеканала также отметили, что ведущими телемоста должны были стать "далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель", а сложившаяся ситуация возвращает Украину во времена запугивания.

"Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью, и поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ. Разве должны журналисты, провозглашающие такую повестку, жить в страхе за свои семьи?"

– подчеркнули работники телеканала.

NewsOne отменил телемост в связи не только с угрозами нападения на канал и журналистов, но и с тем, что политические силы начали использовать его имя в своих предвыборных кампаниях.

"Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно", – подытожили представители NewsOne.

Против проведения прямого эфира между украинским и российским телеканалами выступили многие политики Незалежной, в том числе Андрей Белицкий, представитель "Национального корпуса", а также президент Украины Владимир Зеленский.