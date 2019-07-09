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Зеленский использует Трампа в теме "Северного потока-2" для страховки

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Незалежной едет в США продать страну с потрохами

Недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Соединенные Штаты способны остановить реализацию проекта "Северный поток-2", являются всего лишь его подстраховкой на предстоящих в октябре переговорах с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Такую точку зрения высказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По его мнению, слова бывшего комика вообще напрямую не относятся к строительству российского газопровода. Эксперт считает, что Зеленский нужен Трампу по нескольким причинам и главным образом речь идет о политической борьбе американского лидера против своего вероятного соперника на выборах 2020 года Джо Байдена, а также экономических планах США на Украину.

"Трамп – бизнесмен. Мы вам помогаем, помогаем, а вы давайте нам продавайте свои порты, давайте делайте нам приватизацию в обмен на помощь. Еще какие-нибудь условия", – предположил украинец, что на самом деле Вашингтон хочет от Киева.

Фото: www.globallookpress.com

Он напомнил, что американский бизнес уже является ведущим в ряде областей отечественной экономики, в частности в торговле зерном, которая идет как раз через черноморские порты Незалежной.

"Команда (Зеленского) все прекрасно понимает. Что они поедут в Вашингтон и встретят там "хороший" прием: давайте, давайте и давайте. Плюс, надо отдавать долги МВФ, главный акционер которого – США. Они могут или дать какой-то транш, или не дать", – пояснил Карасев.

Поэтому, считает политолог, Зеленский подстраховывается и утверждает, что Трамп остановит "СП-2". А если этого не случится, что реально мало вероятно, то Киев получит козырь в переговорах с Вашингтоном.

"Что тогда скажет команда Зеленского: вы же не остановили "Северный поток-2" – значит, не все будет так просто. Да, эти ребята неопытны в политике, у них еще нет своей структуры власти, они еще не укрепились. Но они креативные и очень шустрые, и так просто их обмануть нельзя", – констатировал Карасев.

На последний пассаж ведущая Ольга Скабеева парировала гостю с Украины, что никакой "новизны" в подходе нынешней украинской администрации к проблеме транзита газа и строительства "СП-2" по сравнению с временами Петра Порошенко нет. Зеленский также, как и хозяин "Рошена", уповает на помощь США. "Слово в слово", – заметила она.

Фото: www.globallookpress.com

Накануне "Нафтогаз" в очередной раз обвинил Москву в использовании "языка шантажа и силы" в теме прокладки российской трубы, а сам газопровод является ловушкой для Европы.

Также в Киеве посчитали на калькуляторе и выяснили, что от снижения транзита Украина недополучит в бюджет $1 млрд в 2020-ом. Это самый благоприятный исход. Таковы выкладки Нацбанка страны. А вот по данным посла Незалежной в Германии Андрея Мельника, соборная будет терять от замороженной ГТС после запуска "СП-2" более $3 млрд (2,7 млрд евро). Таким прогнозом он поделился на днях в интервью немецкому изданию Rheinische Post. Данная сумма давно уже называется экспертами как наиболее вероятная потеря украинской казны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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