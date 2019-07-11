Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США уничтожат "Газпром" через "Северный поток-2"

Фото: www.globallookpress.com
Санкции против нового газопровода задуманы с далеко идущими планами

США не просто так нападают на газопровод, который Россия строит в далекой от них части мира. Ликвидировав "Северный поток-2", американцы существенно пошатнут позиции крупнейшего в мире концерна "Газпром". Санкции США против СП-2 и связанных с ним компаний обрушат стоимость акций российского газового гиганта, считают аналитики.

"Санкции в отношении стройки давно обещают в США, но ввести пока не могут. Судя по котировкам "Газпрома", этот риск пока оценивается как несущественный", 

пояснил РБК аналитик "КИТ Финанса" Василий Копосов. Но если лоббисты в Вашингтоне все-таки продавят пакет мер против СП-2, акции "Газпрома" рухнут, убежден эксперт.

Фото: www.globallookpress.com

В то же время тяжбы "Газпрома" с "Нафтогазом" никак не повлияют на российского монополиста. Даже если украинская сторона добьется исполнения вердикта Стокгольмского арбитража и с зарубежных счетов "Газпрома" снимут почти 2,5 млрд долларов, это не сильно отразится на фундаментальной стоимости акций российской компании, отметил Дмитрий Голубовский из "Калита-Финанс".

Ранее Киев пригрозил отсудить у Москвы компенсацию, если из-за строящегося газопровода "Северный поток-2" лишится доходов от транзита газа из РФ в Европу.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Удивительные совпадения": действия медиков выдали неувязку в деле Скрипалей

Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи

"Следы инъекций": похищенного ополченца Цемаха били и пытали в СБУ

Дочь военнослужащего из Донбасса отрицает его причастность к крушению MH17

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей