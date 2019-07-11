США уничтожат "Газпром" через "Северный поток-2"

Санкции против нового газопровода задуманы с далеко идущими планами

США не просто так нападают на газопровод, который Россия строит в далекой от них части мира. Ликвидировав "Северный поток-2", американцы существенно пошатнут позиции крупнейшего в мире концерна "Газпром". Санкции США против СП-2 и связанных с ним компаний обрушат стоимость акций российского газового гиганта, считают аналитики.

"Санкции в отношении стройки давно обещают в США, но ввести пока не могут. Судя по котировкам "Газпрома", этот риск пока оценивается как несущественный",

– пояснил РБК аналитик "КИТ Финанса" Василий Копосов. Но если лоббисты в Вашингтоне все-таки продавят пакет мер против СП-2, акции "Газпрома" рухнут, убежден эксперт.

В то же время тяжбы "Газпрома" с "Нафтогазом" никак не повлияют на российского монополиста. Даже если украинская сторона добьется исполнения вердикта Стокгольмского арбитража и с зарубежных счетов "Газпрома" снимут почти 2,5 млрд долларов, это не сильно отразится на фундаментальной стоимости акций российской компании, отметил Дмитрий Голубовский из "Калита-Финанс".

Ранее Киев пригрозил отсудить у Москвы компенсацию, если из-за строящегося газопровода "Северный поток-2" лишится доходов от транзита газа из РФ в Европу.