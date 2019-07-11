Цены на голубое топливо подскочат до небес

Отказ Европы от реализации проекта "Северный поток – 2" приведет к тому, что европейские потребители будут платить баснословные суммы за газ. В этом уверен гендиректор одного из крупнейших партнеров "Газпрома" в Европе, австрийской компании OMV Райнер Зеле.

Он отметил, что от газопровод могут не достроить по двум причинам: Дания не даст разрешение на прокладку труб в своей экономической зоне, а Россия и Украина не договорятся о продлении соглашения по транзиту газа через ГТС последней.

"Тогда у нас начнутся серьезные вопросы именно к энергопоставкам в Европу, у нас станет очень короткий рынок [газа]. Что произойдет на таком рынке? Цены на газ существенно повысятся, Европа будет платить намного больше за энергетику",

– рассказал Зеле в интервью РБК.

Он надеется на то, что Москва и Киев смогут договориться о дальнейшем транзите российского газа, а Дания даст разрешение. Ведь "Северный поток – 2", по его словам, это "страховка на все случаи жизни". Зеле подчеркнул, что датчане могут своим решением обеспечить Европу энегробезопасностью. При этом он не отрицает того, что на эту северную страну давят США, а также государства Восточной Европы. По его словам, Польша и Незалежная не хотят, чтобы этот проект реализовался из-за экономических интересов, так как они зарабатывают на транспортировке российского газа.

"Все остальные страны, которые поддержали строительство "Северного потока-2", принимали решение не на основании того, нравится им этот трубопровод или не нравится, а на чисто правовом основании – можно или нельзя [строить газопровод]",

– добавил гендиректор OMV.

Зеле также уверен, что "Северный поток – 2" начнет свою работу, даже если прокладку труб закончат с опозданием. По графику, газопровод должны запустить в конце 2019-го. OMV и еще четыре европейские нефтегазовые компании является финансовым инвестором проекта, акционером которого выступает "Газпром".

"Северный поток – 2" будет представлять собой две нитки общей мощностью 55 млрд куб. метров. Газопровод пройдет от России к Германии через дно Балтийского моря. Nord Stream 2 AG подали три заявки в Данию с разными маршрутами на прокладку труб в экономической зоне этой страны. Власти до сих пор тянут с решением, поэтому компания недавно отозвала одну из заявок, не дождавшись обратной связи. При этом у Nord Stream 2 есть запасной вариант, по которому участие Дании не потребуется.

Украина выступает против строительства "Северного потока – 2" из-за страха потерять доход от транспортировки газа через свою ГТС. В Москве не раз говорили о том, что готовы обсуждать продление соглашения с Киевом, которому нужно обеспечить конкурентоспособность своих труб. Недавно в России назвали условие для заключения договора – необходимо создание газового консорциума.

Закрыть проект призывают США, которые хотят таким образом заполучить газовый рынок Европы, а также Прибалтийские страны, считающие газопровод политическим проектом.