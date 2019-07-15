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США сорвут строительство "Северного потока - 2" ради своего газа

Вашингтон отчаянно пытается затормозить "Северный поток – 2", чтобы продать европейцам СПГ

Если российский газопровод по дну Балтийского моря будет построен в срок, страны Старого Света даже не посмотрят в сторону углеводородов из-за океана. Поэтому стремление Соединенных Штатов помешать строительству топливной магистрали легко объяснимо. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам сенатора, если "Северный поток – 2" не будет запущен в срок, у европейцев возникнет дефицит голубого топлива. Чтобы компенсировать нехватку газа, странам ЕС придется заплатить от $8 млрд до $24 млрд за поставки сжиженного природного газа.

"Большая часть этих средств пойдет США. Поэтому США и стараются сорвать или хотя бы замедлить завершение проекта",

написал Пушков в Twitter.

Тем временем в Германии настаивают на том, чтобы "Северный поток – 2" был построен как можно раньше.

"Если до 2038 г. мы откажемся от угля, то "Северный поток – 2" просто необходим, поскольку в этом случае нам понадобятся другие энергоносители. И в расчет принимается только газ. В ближайшем будущем нам будут нужны дополнительные объемы газа", – заявил в интервью изданию Deutschlandfunk экс-министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла.

Строительство газопровода вышло на завершающую стадию. Проект поддерживают Германия, Норвегия, Австрия и другие страны Европы. Против строительства выступают страны, которые потеряют доходы в результате транзита газа по новой магистрали, в частности Украина. Ярым противником "Северного потока – 2" являются США, поскольку они из-за нового трубопровода лишатся возможности поставлять свой СПГ в Европу, передает РИА ФАН.

Газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год, который свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря, должен быть запущен в декабре нынешнего года. Москва неоднократно подчеркивала, что "Северный поток – 2" является исключительно коммерческим проектом, направленным на надежное обеспечение потребителей топливом, отмечает "Свободная пресса".

Андрей ФИЛАТОВ
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