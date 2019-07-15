"Датский" маршрут займет всего неделю сверх определенного проектом срока строительства

На сегодняшний момент осталось уложить по дну Балтийского моря 40% газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщил зампредседателя правления ПАО "Газпром" Олег Аксютин в эфире телеканала "Россия 24".

"Готовность морской части составляет порядка 60%. Все работы, которые велись по соединению сухопутной части и морской части были выполнены по немецкой стороне еще в прошлом году. Там идет работа по созданию приемного терминала. Сейчас такие работы ведутся на нашей территории, на российской", – цитирует ТАСС Аксютина.

По его словам, "протаскивание" нитки газопровода для соединения сухопутной и морской частей на нашей территории началось в начале июля.

Представитель "Газпрома" подчеркнул, что "СП-2" строится в те сроки, которые определены проектом. Поскольку в случае разрешения Дании проложить маршрут трубы в обход ее территориальных вод через исключительно экономическую зону, то протяженность газопровода может увеличиться примерно на 34 км, однако это не столь проблематично для реализации "Северного потока-2".

"Много это или мало, можно так сказать: сегодня скорость трубоукладочного судна, которое занимается укладкой самого газопровода, составляет где-то от 4 до 5 км в день. То есть это примерно дополнительно неделя работ", – заметил Аксютин.

Ранее бывший министр ведомства канцлера Германии Рональд Пофалла в интервью Deutschlandfunk заявил, что "СП-2" является самым экологическим и выгодным способом поставок газа в Европу, поэтому Евросоюз не сможет остановить его строительство.

