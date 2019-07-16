Европу лишили газа

По обеим ниткам газопровода, связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря, перестало поступать голубое топливо. Прокачки прекращены на ближайшие две недели. Об этом сообщили европейские газотранспортные компании OPAL Gastransport и NEL Gastransport.



Газопровод закрылся на плановое техническое обслуживание. Оно продлится до утра 30 июля. Подобные мероприятия проводят регулярно, раз в год. Этот ремонт стал уже седьмым, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на проектную компанию Nord Stream AG. В ходе ежегодного технического обслуживания проводится проверка механических компонентов и системы автоматизации.

Специалисты компании-оператора пояснили, что своевременные проверки и ремонт позволят продлить срок его службы до 50 лет и дольше. График работ был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей, и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам через "Северный поток". Поэтому остановка поставок не станет проблемой ни для России, ни для европейских потребителей.

В момент остановки одних газопроводов возрастает объем прокачки по другим маршрутам. В связи с этим в ближайшие две недели наверняка вырастут масштабы транспортировки через Украину. На время профилактики возможно сокращение закачки газа в подземные хранилища и отбор газа из них, отмечает телеканал "360".

Газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км. Его пропускная способность составляет 55 млрд куб. м газа в год. Магистраль соединяет энергосистему Евросоюза с крупнейшими месторождениями природного газа напрямую через Балтийское море. Сухопутным продолжением Nord Stream на территории Германии являются газопроводы NEL и OPAL. В сутки "Северный поток" прокачивает до 170 млн кубометров газа.

Успешная эксплуатация "Северного потока" повлияла на принятие решения о строительстве второго такого же газопровода по сходному маршруту. Проект "Северный поток – 2" реализуется в настоящий момент. Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Возведение магистрали планируется завершить к концу 2019 года.