Украина пытается забрать весь российский газ в свою трубу

Российские трубопроводы насквозь проржавели. Из-за этого Москва вынуждена экстренно прекратить поставки газа в Европу. Такой версии придерживаются в украинской государственной компании "Нафтогаз".



В Киеве обратили внимание на то, что сразу два газопровода за последнее время были закрыты на плановое техническое обслуживание. Представители "Нафтогаза" усомнились в том, что это обычная практика для трубопроводных систем.

"Россия остановила работу газопровода "Северный поток". Обе нити морского газопровода не будут работать две недели. Говорят, что идет ремонт. Интересно, что неделю назад РФ приостановила транзит газа по трубопроводу "Ямал-Европа". Вроде тоже на ремонт… Вероятно, в газпромовских газопроводах завелась редкая форма агрессивной ржавчины",

– говорится в сообщении "Нафтогаза" на официальной странице компании в Facebook.

При этом украинская сторона не преминула прорекламировать собственные услуги, заявив, что ее газотранспортная система "готова к увеличению заявки транзита".

Согласно данным оператора польского участка газопровода "Ямал-Европа" – компании Gaz-System, – транспортировка по нему приостанавливалась на два дня, с 8 по 9 июля, для планового ремонта.

Плановая остановка "Северного потока" в этом году началась 16 июля и продлится до 30 июля. В компании Nord Stream AG ранее сообщили, что подобные мероприятия проводят регулярно, раз в год. Этот ремонт стал уже седьмым. В ходе ежегодного технического обслуживания проводится проверка механических компонентов и системы автоматизации.