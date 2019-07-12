Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США отказались от предложения Зеленского поменять нормандский формат

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Переговоры по Донбассу нужно всего лишь оживить

Вашингтон не захотел поддерживать инициативу президента Украины Владимира Зеленского, предложившего изменить переговорный международный формат по ситуации на востоке Незалежной, включив в него главу Белого дома и Великобританию. Об этом заявила представительница Госдепартамента США в пятницу, 12 июля.

"Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского, нацеленные на то, чтобы оживить имплементацию "Минска"", – цитирует ТАСС американку.

Она считает, что "Украина выполняет свои обязательства в рамках "Минска" максимально возможным образом", что необходимо делать и России.

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

"Однако изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинное препятствие прогрессу в имплементации "Минска"", – заметила представительница Госдепа.

С точки зрения Вашингтона, таковым препятствием является "отсутствие у России политической воли".

Исходя из сказанного, пана Зеленского оставили самому разруливать сожившуюся ситацию.

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Накануне президент России Владимир Путин сообщил о том, Москва готова к переговорам по Украине в любом формате, но встречу необходимо проработать, а в Киеве должно быть сформировано новое правительство. Помимо этого, в Кремле задались вопросом, в курсе ли американский лидер Дональд Трамп, что ему предложил Зеленский, и в каком статусе будет представлять Лондон покидающая свой пост британский премьер Тереза Мэй.

Вчера же состоялся первый телефонный разговор между Путиным и Зеленским, напоминает издание "Свободная пресса". Инициатива исходила из Киева. Обсуждался вопрос возвращения украинских моряков на родину.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Стоит на растяжке: разговор с Путиным дорого обошелся Зеленскому

Украинские патриоты набросились на своего президента

Немцы против: санкции в адрес России оказались важнее экономических интересов

Жители ФРГ рассказали о России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей