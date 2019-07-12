Переговоры по Донбассу нужно всего лишь оживить

Вашингтон не захотел поддерживать инициативу президента Украины Владимира Зеленского, предложившего изменить переговорный международный формат по ситуации на востоке Незалежной, включив в него главу Белого дома и Великобританию. Об этом заявила представительница Госдепартамента США в пятницу, 12 июля.



"Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского, нацеленные на то, чтобы оживить имплементацию "Минска"", – цитирует ТАСС американку.

Она считает, что "Украина выполняет свои обязательства в рамках "Минска" максимально возможным образом", что необходимо делать и России.





"Однако изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинное препятствие прогрессу в имплементации "Минска"", – заметила представительница Госдепа.

С точки зрения Вашингтона, таковым препятствием является "отсутствие у России политической воли".

Исходя из сказанного, пана Зеленского оставили самому разруливать сожившуюся ситацию.





Накануне президент России Владимир Путин сообщил о том, Москва готова к переговорам по Украине в любом формате, но встречу необходимо проработать, а в Киеве должно быть сформировано новое правительство. Помимо этого, в Кремле задались вопросом, в курсе ли американский лидер Дональд Трамп, что ему предложил Зеленский, и в каком статусе будет представлять Лондон покидающая свой пост британский премьер Тереза Мэй.

Вчера же состоялся первый телефонный разговор между Путиным и Зеленским, напоминает издание "Свободная пресса". Инициатива исходила из Киева. Обсуждался вопрос возвращения украинских моряков на родину.

