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Путин ответил Зеленскому о встрече в нормандском формате

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
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Российский лидер напомнил коллеге из Незалежной о судьбе Терезы Мэй

Москва готова к переговорам по украинской тематике в любом формате, но после того, как будет подготовлена такая встреча, а в Незалежной утвердится состав нового правительства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя недавнее видеообращение лидера Украины Владимира Зеленского, в котором он предложил провести встречу с главами Германии, Франции, США и Великобритании. Свой месседж украинец адресовал лично хозяину Кремля.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата", – цитирует ТАСС Путина.

Он напомнил, что нормандский формат – это встреча на высшем уровне, а значит она должна быть хорошо подготовлена.

"Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны", – отметил глава государства.

"В третьих, я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата", – добавил Путин.

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com

Президент указал на тот факт, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй скоро покинет свой пост.

"Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Она вообще согласна или нет? Не понятно. Американская администрация как реагирует? Мы не знаем. Как реагируют Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке", – подчеркнул лидер России.

По его словам, Москва никогда не отказывалась от любых контактов, идущих на пользу дела, и предложение Киева "тоже может быть интересным".

В понедельник, 8 июля, Зеленский разместил в Facebook обращение к Путину, в котором предложил встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. Там он сообщил, что "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе". Бывший шоумен в "компанию для разговора" позвал президента США Дональда Трампа, главу правительства Великобритании Терезу Мэй, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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