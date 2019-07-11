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Украинские депутаты отстояли Климкина на посту главы МИД

Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com
Уходящий парламентский корпус продолжает дразнить Зеленского

Верховная рада повторно не смогла отправить в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. И это несмотря на то, что утром в четверг профильный комитет парламента рекомендовал депутатам поддержать постановление об увольнении министра иностранных дел и назначении на этот пост Вадима Пристайко. За данное решение сегодня проголосовали большинство членов комитета.

А вот сама Рада не справилась с поставленной задачей. Уволить Климкина захотели всего 160 депутатов, в то время как для принятия решения необходимо было набрать по крайней мере 226 голосов, пишет телеканал "112".

Напомним, сразу после победы Владимира Зеленского на президентских выборах Климкин сам написал заявление об отставке с должности главы МИД страны. Позже новый глава государства внес представление в парламент об увольнении министра иностранных дел.

Рада 6 июня отказалась расставаться с действующим руководителем дипведомства. Правда тогда увольнение одобрили 137 депутатов., т.е. сегодняшнее решение стало прогрессом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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