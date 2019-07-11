Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Рада потребовала отставки Климкина

Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com
В Раде потребовали уволить министра иностранных дел Незалежной

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку руководителя украинской дипломатии. Соответствующее решение принято в ходе состоявшегося сегодня заседания.

На пост главы МИД профильный комитет рекомендовал назначить замглавы администрации президента Вадима Пристайко, передает УНИАН. Теперь проект постановления должен рассмотреть парламент. Это может произойти в ходе сегодняшней пленарной сессии.

На заседании комитета Рады, где решалась судьба Климкина, присутствовали сам Пристайко и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

В начале июня парламент не поддержал ходатайство президента страны Владимира Зеленского об освобождении от должностей министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и генерального прокурора Юрия Луценко. Спустя месяц глава государства повторно обратился к Верховной раде с аналогичной просьбой.

Климкин написал заявление об отставке 17 мая, еще до вступления Зеленского в должность президента. Первого июля дипломат объявил у себя в Facebook, что уходит в "политический отпуск". Это заявление было сделано на фоне конфликта с Зеленским, возникшим из-за дипломатической ноты России по задержанным после инцидента в Керченском проливе украинским морякам.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

"Удивительные совпадения": действия медиков выдали неувязку в деле Скрипалей

Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи

Смертельный отпуск: на греческом курорте погибли россияне

От сильнейшего урагана пострадали десятки людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей