В Раде потребовали уволить министра иностранных дел Незалежной

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку руководителя украинской дипломатии. Соответствующее решение принято в ходе состоявшегося сегодня заседания.



На пост главы МИД профильный комитет рекомендовал назначить замглавы администрации президента Вадима Пристайко, передает УНИАН. Теперь проект постановления должен рассмотреть парламент. Это может произойти в ходе сегодняшней пленарной сессии.

На заседании комитета Рады, где решалась судьба Климкина, присутствовали сам Пристайко и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

В начале июня парламент не поддержал ходатайство президента страны Владимира Зеленского об освобождении от должностей министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и генерального прокурора Юрия Луценко. Спустя месяц глава государства повторно обратился к Верховной раде с аналогичной просьбой.

Климкин написал заявление об отставке 17 мая, еще до вступления Зеленского в должность президента. Первого июля дипломат объявил у себя в Facebook, что уходит в "политический отпуск". Это заявление было сделано на фоне конфликта с Зеленским, возникшим из-за дипломатической ноты России по задержанным после инцидента в Керченском проливе украинским морякам.