Украина боится раскола страны и попадания под российское влияние

Власти Незалежной должны сделать все возможное, чтобы не пересечь "красные линии" в отношениях с Российской Федерацией. Иначе страна распадется на части. Об этом предупредил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



Выступая в эфире "Гражданского телевидения", глава украинской дипломатии заявил о существовании двух индикаторов во взаимоотношениях с нашей страной. "Две вещи: одна – глобальная и касается нашего государства в целом, другая касается Донбасса", – сказал чиновник.

"Первое – это не попасть снова в зону российского влияния и не попасть под российский менеджмент. А сейчас Кремль пытается объяснить Европе: давайте договоримся, мы будем держать стабильность, а с вами будем согласовывать",

– заявил Климкин.

Второй "красной линией", по его словам, является необходимость во что бы то ни стало не дать Кремлю запустить процесс фрагментации Украины.

"То есть по Донбассу мы можем идти на сложные компромиссы и будем вынуждены это делать. Но это не должно запустить процесс федерализации и фрагментации Украины, о чем на самом деле мечтают в Москве. Вот все остальное можем обсуждать", – сказал министр.

По его мнению, урегулировать ситуацию в конфликтном регионе может введение международной администрации под мандатом ОБСЕ или ООН. Ее представители должны провести в Донбассе выборы. "Эти выборы не будут идеальными. Но после них по крайней мере будут те, с кем мы можем говорить", – отметил Климкин.

Ранее сегодня стало известно, что комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал отправить главу МИД в отставку. Проект соответствующего постановления теперь должен поддержать парламент в целом.