В Европе опасаются, что Незалежная "откатит" назад, под Россию

Лидеры Евросоюза должны дать Киеву гарантии будущего вступления в европейское объединение. Об этом заявил исполнительный директор Фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI Ян Пекло. По его мнению, Украина доказала кровью на Майдане в 2014 г., насколько ей близки такие европейские ценности как свобода и демократия. Так что гражданам Старой Европы есть, чему поучиться у украинцев.

"Я не верю, что сейчас их ровесник из Берлина или Парижа может в трудной ситуации выйти на баррикады и бороться за свободу. Они (французы и немцы) заинтересованы, в первую очередь, в том, чтобы иметь хорошую зарплату, возможность менять машины, брать кредиты на квартиру. Для них сейчас это – главные европейские ценности", – цитирует Пекло "Польское радио".

Кроме этого, Европа должна помешать планам России вернуть Украину в сферу своего влияния, настаивает Пекло.

"Если Украина отдадут России, то мы получим такую гниющую черную дыру в Европе. Это может закончиться новой проблемой", – предупредил эксперт.

Ранее министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин заявил, что не хочет врать, поэтому признает – Украине в ближайшие лет 10 членство в ЕС "не светит".