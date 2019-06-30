Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Евросоюз использует Украину как базу сбыта некачественной продовольственной продукции, думая исключительно о своей выгоде, а не о здоровье жителей Незалежной. Об этом заявил депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
"Посмотрите, что это химия, посмотрите, что это смерть, посмотрите, что наши дети и внуки едят", -– обратился он к украинцам в эфире телеканала ZIK.
Он выразил мнение, что Украине нужно думать о развитии сельского хозяйства.
"Сегодня необходимо создать такую модель, чтобы село, как раньше было", -– подчеркнул депутат.
Он также не обошел стороной и недавнее возвращение России в ПАСЕ.
"Там никто про нас не думает. Это очень красивое слово "ассоциация с ЕС". Например, ПАСЕ поддержали Россию, они вернулись. И Германия поддержала, и Франция, и все поддержали. Поляки говорят: "Если вы не знаете, в чем проблема – проблема в деньгах", -– резюмировал Поплавский.
Ранее сообщалось, что ЕС, несмотря на просьбы Киева, отказался обсуждать санкции против Москвы.
Юридических оснований для прекращения проекта не существует
Американский политик не может успокоиться после общения на полях G-20