Никто в Европе не думает о благах для Украины, а только о собственной выгоде

Евросоюз использует Украину как базу сбыта некачественной продовольственной продукции, думая исключительно о своей выгоде, а не о здоровье жителей Незалежной. Об этом заявил депутат Верховной рады Михаил Поплавский.

"Посмотрите, что это химия, посмотрите, что это смерть, посмотрите, что наши дети и внуки едят", -– обратился он к украинцам в эфире телеканала ZIK.

Он выразил мнение, что Украине нужно думать о развитии сельского хозяйства.

"Сегодня необходимо создать такую модель, чтобы село, как раньше было", -– подчеркнул депутат.

Он также не обошел стороной и недавнее возвращение России в ПАСЕ.

"Там никто про нас не думает. Это очень красивое слово "ассоциация с ЕС". Например, ПАСЕ поддержали Россию, они вернулись. И Германия поддержала, и Франция, и все поддержали. Поляки говорят: "Если вы не знаете, в чем проблема – проблема в деньгах", -– резюмировал Поплавский.

Ранее сообщалось, что ЕС, несмотря на просьбы Киева, отказался обсуждать санкции против Москвы.