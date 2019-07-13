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Началось: на Украине здание телеканала обстреляли из гранатомета

Фото: www.globallookpress.com
Неизвестные решили расправиться с журналистами из-за показа фильма с Путиным про Незалежную

В столице Украины ранним утром произошло ЧП. Двое неизвестных выстрелили из гранатомета по зданию телеканала "112. Украина".

Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал, повредился лишь фасад строения. На место приехали полицейские, которые оцепили территорию.

"При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на экспертизу", – сообщила пресс-служба киевской полиции.

В данный момент продолжаются поиски стрелков. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что за сутки до происшествия телеканал анонсировал показ фильма "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), в котором американский режиссер Оливер Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок попытались разобраться в кризисе в стране. При этом генеральный прокурор Юрий Луценко пригрозил ответственностью журналистам, в случае показа этой картины.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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