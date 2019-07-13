"Вдохновил Зеленский и Луценко": на Украине нашли виновных в обстреле здания телеканала

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В команде партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидером которой является Юрий Бойко, считают, что на обстрел здание телеканала "112. Украина" вдохновили действия президента Владимира Зеленского и генпрокурора Юрия Луценко.
"Вдохновителями этого террористического акта являются президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко, которые разжигали враждебность по отношению к ряду украинских телеканалов, в том числе и к "112 Украина". А исполнителями этого нападения являются, без сомнения, национал-радикалы",
– говорится в сообщении пресс-службы.
При этом отмечается, что после прихода Зеленского к власти в стране ничего не изменилось.
Напомним, что в субботу неизвестные обстреляли здание телеканала "112. Украина" из гранатомета. Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". За сутки до происшествия телеканал анонсировал показ фильма "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), в котором американский режиссер Оливер Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок попытались разобраться в кризисе в стране. При этом генеральный прокурор Юрий Луценко пригрозил ответственностью журналистам, в случае показа этой картины.
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