Это было его первое посещение в качестве главы государства

В ходе поездки на Херсонщину новоиспеченный президент заглянул на контрольный пункт "Чонгар". Фото в своем Facebook опубликовала руководитель пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Владимир Зеленский проводил простых украинцев на отдых, поговорив по душам с теми, кто как раз направлялся в сторону Крыма, передает УНИАН. Лидер Незалежной изучил инфраструктуру и провел совещание. По его итогам Зеленский распорядился модернизировать контрольные пункты въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" до 20 декабря этого года.

Пользователи Сети иронизируют по поводу визита украинского политика на границу с Крымом. Как отмечают некоторые комментаторы, обустраивая границы, Незалежная признает его принадлежность России (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Понты перед поездкой к трампу. Выполняйте Минские Соглашение и будет вам счастье в / на украине", "У Зёпы есть шанс снова попасть на Крымскую землю, а не забор облизывать. Только для этого Украина должна войти в состав России . другого шанса нет", "Близок локоток, да язык короток!!!" "Что, гражданин Зеленский, " глаз то видит, а зуб неимёт" !" "Зеленский на границе полюбовался красотами Крыма, в бинокль, подобно японцам, разглядывающим Курилы в подзорные трубы", "посмотрел в сторону Крыма, грустно вздохнул и "поручил модернизировать КПВВ до конца текущего года" ))" "Где вопли националистов? Зрада. Обустраивание границы признак их признания",

– пишут они.

Ранее Зеленского раскритиковали за звонок российскому лидеру Владимиру Путину.