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Стоит на растяжке: разговор с Путиным дорого обошелся Зеленскому

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Украинские патриоты набросились на своего президента

Первая личная беседа лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вызвала неоднозначную реакцию в обществе Незалежной. С одной стороны, нового лидера хвалят за то, что он, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, пошел на контакт с соседями, чтобы наконец начать решать накопившиеся проблемы. С другой, критикуют за то, что сам первый попросил о разговоре.

"Позвонить в Кремль первым патриот Украины не имеет права", – комментируют событие в Twitter.

Действительно, даже команда Зеленского пыталась скрыть этот факт от народа, умолчав в официальном сообщении о том, кто был инициатором звонка.

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Позже советник Зеленского Никита Потураев попытался смягчить ситуацию. Он подтвердил слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что о разговоре попросил Зеленский, но указал, что Путин ответил "моментально".

Возмутились еще украинцы, что Зеленского больше интересовал вопрос, когда Москва признает его президентом, чем "чей Крым", пишет "Царьград".

"Просто этот вопрос он задал до того, как Путин снял трубку", – попытались свести все к шутке в Сети.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Но нашлись и более суровые критики. Украинский политолог Тарас Березовец обвинил Зеленского в "предательстве идей Майдана". Дескать, неспроста президент сначала заявил, что на Порошенко сотоварищи должен распространяться закон о люстрации, а потом кинулся звонить Путину.

"Хотя логично, нужно было отчитаться", – съязвил политолог.

В общем, Зеленскому сейчас не позавидуешь. То его обвиняют в обмане избирателей, поскольку не выполняет предвыборных обещаний. Стоит сделать попытку договориться о моряках, схваченных во время прорыва в Керченском заливе, или пленных в Донбассе – тоже объявляют предателем.

Зеленского "поставили на растяжку", высказал свое мнение украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

"Это попытка перед выборами заставить Зеленского занять четкую позицию", – пояснил он в интервью Ukrlife.tv.

Досрочные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.

Николай ВИКТОРОВ
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