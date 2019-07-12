Активисты распространяют в соцстетях сообщения с кличем выходить на улицы

Некоторые жители Неазелжной недовольны предложением президента страны Владимира Зеленского люстрировать чиновников и народных депутатов, которые были у власти с 2014 по 2019 год. Украинцы воодушевляют соотечественников стекаться к зданию администрации главы государства.

Как сообщает издание "ДС", акция под названием "Люстрируй меня первым" начнется 12 июля в Киеве в 18 часов. Активисты, как передает автор telegram-канала Makarenko.Live, распространяют подобные сообщения по украинским каналам в интернете. Они отмечают, что желающим поучаствовать стоит брать "майдановские каски", пока их не запретили.

"Сегодня люстрируют их. Завтра – всех кто стоял на Майдане? Послезавтра – всех кто защищал Украину в АТО / ООС? Даже не сомневайтесь. История Украины написана слезами и кровью тех, кто больше жизни ее любил. И там написано, что наш извечный враг (Россия) никогда, никому, ничего не прощает",

– говорится в сообщении, гуляющем по украинскому интеренету.

Активисты утверждают, что властям необходимо показать, что народ не боится, и что президенту необходимо продемонстрировать – все люди попадают под его идею о люстрации и заняться в первую очередь нужно ими. При этом организаторы советуют не брать с собой партийную символику.

Ранее Зеленский предложил ужесточить люстрацию, расширив список чиновников, которые под нее попадают, с помощью закона "Об очищении власти". В их числе может оказаться экс-глава Незалежной Петр Порошенко. К такой идее Зеленский пришел из-за шока, который возникает у него, когда он общается с чиновниками, ужасно выполняющими свою работу.