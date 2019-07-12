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Украина отказалась восстанавливать разрушенный Донбасс

Фото: www.globallookpress.com
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Считать население ДНР и ЛРН полноценными гражданами в Киеве тоже не собираются

На реинтеграцию Донбасса в Украину потребуется не менее 10 лет. И все это время население региона будет лишено права голоса и возможности самостоятельно решать даже местные вопросы. Соответствующий план озвучил лидер партии премьера Владимира Гройсмана "Украинская стратегия" Сергей Попик.

"Исходя из базового понимания состояния и масштаба проблем, у нас есть такой алгоритм реинтеграции Донбасса: российские войска должны быть выведены за государственную границу, должен быть установлен стойкий мир, должны быть введены миротворческие войска в регион, и только тогда мы сможем начать реинтеграцию Донбасса", – поделился планами Попик.

По его словам, управление регионом сначала будет идти непосредственно из Киева. И только лет через 10 можно будет ставить вопрос о местных выборах – если, конечно, к этому созреют предпосылки.

Фото: www.globallookpress.com

При этом, даже получив власть над регионом, Киев не станет тратить деньги и силы на восстановление разрушенной войной инфраструктуры, жилых зданий, общественных территорий.

"Финансировать восстановление Донбасса нужно за счет оккупанта", – заявил глава партии Гройсмана.

Видеофрагмент выступления Попика приводит "Политнавигатор".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от прямых переговоров с лидерами ДНР и ЛНР.

Николай ВИКТОРОВ
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