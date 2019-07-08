Шестой президент Украины назвал условие для освобождения самопровозглашенных республик от экономической блокады

Новоявленный глава Незалежной Владимир Зеленский призвал руководство Донбасса к сделке. В который раз Киев твердит, что снимет экономическую блокаду с ДНР и ЛНР, если они станут подконтрольными ему территориями. Данное заявление сразу же вызвало вопрос.

"Эй, Зеленский, а что не уточнил каким это образом может как-то произойти возвращение предприятий в Донбассе под контроль Киева?! Так бы и сказал прямо, что Донбасс должен смиренно перед Киевом капитулировать и добровольно сдаться в плен", – прокомментировал сообщение читатель РИА "Новости".

По информации агентства, украинский лидер заявил, что на востоке страны становится спокойнее. Стороны, по его словам, на пути "к устойчивому прекращению огня".

"Понимаю – не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди – много работы по восстановлению Донбасса",

– заверил Зеленский. Он напомнил об отводе войск от линии соприкосновения у станицы Луганской в ЛНР. В планах – разбор фортификационных сооружений для восстановления моста.

Кроме того, новоявленный президент поднял тему обмена пленных. Если верить его словам, то в этом вопросе намечаются подвижки. Камнем преткновения пока остается несовпадение списков.

"Я верю, что все стороны хотят остановить войну и мы найдем выход и из этой ситуации. В ближайшее время продвинемся в вопросе обмена военнопленными", – отметил Владимир Александрович.

Напомним, в конце июня по инициативе главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на Украину вернулись четверо пленных.