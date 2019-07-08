Порошенко помог делегации Незалежной с "масштабным достижением" в борьбе против России

Киев назвал очередной дипломатической победой Украины одобренную Комитетом по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ резолюцию против выбора крымчан о вхождении полуострова в состав России и якобы милитаризации региона. С победной реляцией выступил председатель порошенковской фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

Данный документ, подписанный депутатами из 13 стран Европы, готовила украинская делегация.

"Несмотря на яростное сопротивление представителей РФ, комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию. 54 – за, 6 – против. Против проголосовали только Россия и один представитель Италии. В резолюции признается суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины в ее международно признанных границах, включая АР Крым и Севастополь", – цитирует "Обозреватель" Герасимова.

Ассамблея осудила "оккупацию" полуострова и "категорически" потребовала от Москвы вывести российские войска и вернуть Республику Незалежной, сообщил украинец. Ну, и по ходу евродепутаты осудили "агрессию" в отношении моряков ВМСУ, нарушивших государственную границу РФ в Черном море осенью прошлого года и арестованных за это, и в очередной раз призвали Россию освободить их без каких-либо условий.

"Также при активной поддержке украинской делегации была принята резолюция против "Северного потока-2", а также поправка по защите украинской церкви на оккупированных территориях", – оповестил пан Герасимов.





По его мнению, одобренный ПА ОБСЕ антироссийский документ стал масштабным достижением парламента Украины. Он выразил благодарность членам украинской делегации, собственному МИД представительству Украины при международным организациях в Вене. И особенно большое спасибо адресовал своим соратникам по партии "и лично Петру Порошенко, которые постоянно были на связи и чьи консультации очень помогли достичь этого результата".

В свою очередь, член делегации России в ПА ОБСЕ, депутат Госдумы Николай Рыжак подчеркнул, что Москва не признает принятую ассамблеей декларацию и не считает "обязывающим документом для исполнения", пишет ТАСС. Комментируя текст документа Рыжак заметил, что "это все та же антироссийская риторика, ничего абсолютно не меняется", хотя РФ делает встречные шаги. По его словам, даже вопрос энергетической безопасности был политизирован.

Более того, российская сторона считает, что голосование по документу прошло с нарушениями, поскольку в зале не было необходимых для кворума 160 человек, присутствовало лишь порядка 120. Москва не оставит без ответа нарушение ПА ОБСЕ ее же регламентных норм, уведомил СМИ вице-спикер Госдумы и руководитель нашей делегации Петр Толстой.

