Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев объявил о победе над Москвой по Крыму в ОБСЕ

Фото: www.globallookpress.com
Порошенко помог делегации Незалежной с "масштабным достижением" в борьбе против России

Киев назвал очередной дипломатической победой Украины одобренную Комитетом по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ резолюцию против выбора крымчан о вхождении полуострова в состав России и якобы милитаризации региона. С победной реляцией выступил председатель порошенковской фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

Данный документ, подписанный депутатами из 13 стран Европы, готовила украинская делегация.

"Несмотря на яростное сопротивление представителей РФ, комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию. 54 – за, 6 – против. Против проголосовали только Россия и один представитель Италии. В резолюции признается суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины в ее международно признанных границах, включая АР Крым и Севастополь", – цитирует "Обозреватель" Герасимова.

Ассамблея осудила "оккупацию" полуострова и "категорически" потребовала от Москвы вывести российские войска и вернуть Республику Незалежной, сообщил украинец. Ну, и по ходу евродепутаты осудили "агрессию" в отношении моряков ВМСУ, нарушивших государственную границу РФ в Черном море осенью прошлого года и арестованных за это, и в очередной раз призвали Россию освободить их без каких-либо условий.

"Также при активной поддержке украинской делегации была принята резолюция против "Северного потока-2", а также поправка по защите украинской церкви на оккупированных территориях", – оповестил пан Герасимов.

Фото: www.globallookpress.com

По его мнению, одобренный ПА ОБСЕ антироссийский документ стал масштабным достижением парламента Украины. Он выразил благодарность членам украинской делегации, собственному МИД представительству Украины при международным организациях в Вене. И особенно большое спасибо адресовал своим соратникам по партии "и лично Петру Порошенко, которые постоянно были на связи и чьи консультации очень помогли достичь этого результата".

В свою очередь, член делегации России в ПА ОБСЕ, депутат Госдумы Николай Рыжак подчеркнул, что Москва не признает принятую ассамблеей декларацию и не считает "обязывающим документом для исполнения", пишет ТАСС. Комментируя текст документа Рыжак заметил, что "это все та же антироссийская риторика, ничего абсолютно не меняется", хотя РФ делает встречные шаги. По его словам, даже вопрос энергетической безопасности был политизирован.

Более того, российская сторона считает, что голосование по документу прошло с нарушениями, поскольку в зале не было необходимых для кворума 160 человек, присутствовало лишь порядка 120. Москва не оставит без ответа нарушение ПА ОБСЕ ее же регламентных норм, уведомил СМИ вице-спикер Госдумы и руководитель нашей делегации Петр Толстой.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Немцы раскрыли новую причину зависимости от "Северного потока – 2"

"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии

Все понятно: в деле об отравлении Скрипалей нашли след Родченкова

В России распутали детективную историю вокруг экс-полковника ГРУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей