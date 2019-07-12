Президент Украины внес закон о люстрации в парламент страны

Глава Незалежной Владимир Зеленский не стал тянуть с исполнением своих обещаний и зарегистрировал в Верховной раде документ с правками к закону об "Очищении власти", которые предлагают люстрировать чиновников, занимавших высокие посты с 2014 по 2019 год. В их число входит экс-лидер украинцев Петр Порошенко.

О том, что законопроект предложен депутатам на рассмотрение, говорится на сайте украинского парламента.

В пояснительной записке к документу говорится - правки нужны для того, что не дать людям, попадающим под закон, и дальше злоупотреблять властью, служебным положением, избегать ответственности за обогащение. Помимо Порошенко в расширенный список войдут секретарь СНБО, генпрокурор, глава СБУ, Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, руководство таможни и налоговой службы, а также руководство оборонных предприятий. При этом президент Венецианской комиссии, которая консультирует Совет Европы по конституционному праву, Джанни Букиккио утверждал, что закон о люстрации не соответствует стандартам Европы.

Ранее Зеленский высказал свою идею расширить список политиков, попадающих под этот закон, действующий в Незалежной с 2014 года, который на данный момент запрещает лицам, занимавшим высокие посты во времена руководства страной Виктором Януковичем, работать в госструктурах. Президент Украины жаловался на то, что не может цензурными словами описать работу чиновников разных уровней. Поэтому он хочет лишить их возможности управлять государством навсегда.

При этом украинцы недовольны предложением Зеленского. Активисты призывают выходить к зданию офиса президента в Киеве, чтобы не допустить этой люстрации.