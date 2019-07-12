Вот тебе и "здрасьте": в Кремле отказались дать оценку разговора Путина с Зеленским

Знакомство глав соседних государств прошло быстро

Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского длился около 20 минут. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его мнению, это был "ознакомительный контакт" двух лидеров, поскольку они впервые общались лично. Но оценивать, насколько Путин с Зеленским поняли друг друга, Песков не стал:

"Вряд ли сейчас нужно обсуждать какие-то эмоциональные оттенки, тональности, не для этого был разговор. Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен", – цитирует РИА "Новости" Пескова.

Журналистов очень интересовало, как глава Незалежной начал разговор. Пресс-секретарь Путина рекомендовал им обратиться с этим вопросом к администрации в Киеве. Что касается российского лидера, то он начал общение со слова "здравствуйте", сообщил Песков.

Разговор Путина и Зеленского состоялся в четверг, 11 июля, по инициативе украинской стороны. За это главу Незалежной некоторые псевдопатриоты уже объявили предателем.

Ранее Зеленский заявлял, что первым делом спросит Путина о компенсации за Крым.