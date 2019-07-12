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Президент Молдавии вступился за украинский транзит

Игорь Додон. Фото: www.globallookpress.com
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Кишинев боится оказаться пострадавшей стороной в конфликте Москвы и Киева

Президент Молдавии Игорь Додон придумал, как не повышать тарифы на коммунальные услуги в своей стране. Он решил попросить скидку на газ у российских властей. Об этом сам глава республики рассказал в эфире телеканала Moldova1.

По словам Додона, месяца через 4-5 скидка может быть согласована, передает "Интерфакс". Но есть еще одна проблема. "Голубое топливо" поступает в Молдавию через территорию Украины. Если Москва и Киев не согласуют новый транзитный контракт, Кишинев останется без привычного российского газа.

Альтернативный маршрут поставок – газопровод Унгень - Кишинев из Румынии планируется запустить не раньше 2021 года. Получается, на ближайший год ГТС Украины будет задействована хотя бы на в объемах поставок топлива в Молдавию.

Фото: www.globallookpress.com

Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Переговоры сторон  о новом договоре ведутся при посредничестве Еврокомиссии. Пока никаких конкретных подвижек в вопросе нет.  

Николай ВИКТОРОВ
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