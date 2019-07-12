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Послы "Большой семерки" раскритиковали закон Зеленского о люстрации

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Ситуация на Украине не столь плачевна, чтобы расширять список документа "Об очищении власти"

Послы стран G7 выпустили обращение, в котором осудили президента Незалежной Владимира Зеленского за его предложение люстрировать чиновников и нардепов, работавших с 2014 по 2019 год.

В своем заявлении политики одобрили желание галвы Украины привлечь к ответственности тех, кто злоупотребляет властью, но указали на то, что сейчас в стране не такая ситуация, которая сложилась после Евромайдана в 2013-м и 2014-м годах. Тогда, по мнению послов, был повод приветствовать прогресс в реформировании ряда отраслей.

"Избирательные изменения и политическая ротация является нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников избирательного и законодательного процессов управления",

– говорится в заявлении, опубликованном в Twitter французского представительства "Большой семерки" в Киеве.

Зеленский предложил люстрировать чиновников 11 июля, а день спустя внес соответствующий законопроект с правками в закон "Об очищении власти" в Верховную раду. Однако некоторые украинцы возмущены решением своего лидера, они хотят устроят акцию протеста у здания офиса президента Незалежной. 

Полина ИВАНОВА
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