Лидер Незалежной взял на слабо днепропетровского градоначальника

Президент Украины Владимир Зеленский обязал мэра Днепропетровска (декоммунизирован до Днепра) Бориса Филатова завершить долгоиграющий ремонт Нового моста ко Дню города – 14 сентября. Городской голова принял вызов, причем обещал покинуть пост, если не справится.

Такой спор состоялся сегодня в ходе рабочего визита руководителя страны в один из крупнейших индустриальных регионов Незалежной и вотчину олигарха Игоря Коломойского.

"Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, в противном случае он уйдет в отставку", - сказал Зеленский, видео разговора опубликовала пресс-служба лидера нации в соцсетях.

В разговор вмешался глава президентского офиса Андрей Богдан, заметивший, что "президент первым на КамАЗе проедется по мосту". Он добавил, что речь идет о качественном ремонте, а не просто о сдаче в эксплуатацию.

Президент України Володимир Зеленський зобов’язав міського голову Дніпра Бориса Філатова завершити ремонт Нового мосту до Дня міста – 14 вересня. Мер Дніпра гідно прийняв і сам виклик, і звістку про те, що у разі провалу дедлайну буде змушений написати заяву про звільнення. pic.twitter.com/N5hrG2tfsA — Офіс Президента (@APUkraine) 12 июля 2019 г.

Центральный (Новый) автомобильный мост, открытый в 1966 г. и называвшийся "Мост имени 50-летия Великого Октября", еще до майданных событий в 2014 г. уже находился в плачевном состоянии. Местные СМИ обвиняли Филатова в коррупции на фоне тендеров по его ремонту.

Сегодняшняя новость о предстоящем заезде Зеленского на грузовике по транспортному переходу напомнила комментаторам в Сети об открытии в 2018 г. Крымского моста, когда президент РФ Владимир Путин сам рулил КамАЗом. Также пользователи напомнили Киеву, откуда родом грузовики.



"Задрал Путин планку качества...", "Как же так-то, да на агрессорском камазе?" а мэра под пролётами моста поставят", "Мост за 3 года построили,а рагули 4 года ремонтируют...", "Зеленский хочет стать путиным в Украине? Ну-ну".

Орфография и пунктация сохранены оригиналов.

