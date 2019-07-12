Москва не отступила в желании дать возможность жителям двух стран поговорить

Анонсируемый ранее двумя телеканалами "Россия 1" и NewsOne телемост "Надо поговорить" украинская сторона под давлением местных националистов вынуждена была отменить. Однако в Москве решили провести диалог между украинскими и российскими гражданами при помощи трансляции программы через YouTube.





19:02. Заслуженный артист Украины Владимир Конкин пришел в полном обмундировании, т.е. с украинским знаком отличия. Звезда "Как закалялась сталь" рассказал, что в его домашней библиотеки рядом стоят книги великих русских и украинских авторов. По словам уроженца Саратова, в свое время он объездил Украину вдоль и поперек. А за роль Павки Корчагина он и стал самым молодым заслуженным артистом.

"Для меня Украина – это моя песня. И сейчас нам миллионы людей завидуют, что мы можем вот здесь так поговорить", – считает заслуженный артист и Российской Федерации.

И запел украинскую песню.



18:57. Певец Кай Метов, ну, тот, кторый "дым сигарет с ментолом", призвал, наконец, "встать и всем обняться".



18:51. Еще два репортажа. Один из подземки со станции Киевская, насладились мозаикой. Второй – из ночного клуба, где народ дружно признавался в любви к украинской эстраде и даже немного попел на мове. Кто ж не знает "Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела"!



18:39. И как же в программе с Андреем Малаховым без "клубнички" – нам зачем-то рассказали о желании певицы Любови Успенской нагрянуть в Киев, найти украинского мужчину и родить ребенка. Долгие ей лета!



18:34. В московской студии как минимум двое деятелей советской культуры, кому закрыт въезд на Украины – актер и режиссер Владимир Меньшов, который сокрушался, что не может посетить любимые места в Киеве, и уроженец Харькова Аркадий Инин. Драматург с грустью заметил, что в родном городе сняли плиту с отпечатком его руки.



18:15. Так, пошли первые гостинцы с берегов Днепра. В Москву приехала советско-украинская актриса Лидия Чащина, бывшая супруга Василия Шукшина, призналась в любви ко всем россиянам и привезла корзину с салом (та тю!), пирожками и рушником. А да, и поднос с Тарасом Шевченко. 77-летняя уроженка Саратовской области передала привет украинскому телеканалу NewsOne.



18:03. Первый репортаж с Киевского вокзала. Украинцы утверждают, что ежели остановят поезда между нашими странами, они пешком будут ходить через границу. Кстати, на днях "Укрзализныця" сообщила, что состав Киев-Москва стал самым прибыльным маршрутом компании с января по мая этого года. Незалежная заработала на нем 117, млн грн – это как доход от пяти внутренних поездов. А в пятерке самых прибыльных маршрутов значатся все составы, идущие в Россию: Одесса-Москва, Львов-Москва, Кривой Рог-Москва, Днепр-Москва.

Добро пожаловать, дорогие братья-украинцы!



17:57. Москва еще не включилась, а отклики уже идут на программу в соцсетях.

"Спасибо женщине с Украины,не побоявшейся сказать правду о войне на Донбассе", – такова реакция пользователя Ирина‏ @irushka9 в Twitter. Вероятно, женщины станут самыми чувственными зрителями диалога.



17:55. Первая реакция на программу пришла больше, чем за час до трансляции в европейской части РФ от главреда RT Маргариты Симоньян, которая рассказала в Сети о том, как прошел телемост Россия – Украина по Дальнему Востоку.

Она отметила, что несмотря на "дичайшие уголовные дела" и обвинения в терроризме, телемост "победоносно" прошел на телеканале "России 1".

Пока на Дальний Восток - по Москве выйдет в 18.



Обязательно посмотрите!



До слез. На разрыв. Так, как должно быть. Так, как надо было все эти 5 лет.



Так, как надо было все эти 30 лет. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 12 июля 2019 г.

"До слез. На разрыв", – написала Симоньян в Facebook.

По ее мнению, эфир прошел так, "как надо было все эти 5 лет... все эти 30 лет".