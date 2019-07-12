В Киеве с приговором не согласны

Итальянское правосудие огласило приговор активисту Евромайдана Виталию Маркиву. За убийство фотожурналиста Андреа Рокелли проведет в иностранной тюрьме 24 года.

Итальянец погиб в Донецкой области в мае 2014 года. Вместе с ним под обстрел попал его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов.

При этом прокурор просил 17 лет заключения, защита настаивала на невиновности подсудимого. Да и сам он вины так и не признал.

"Я невиновен, и я верю в итальянское правосудие. Я солдат, который всегда служил с честью своей стране", – заявил Маркив на заседании, пишет "RaiNews.

Кроме того, семье итальянского журналиста националисту придется заплатить компенсацию, уточнил писатель Андрей Манчук. Данный приговор он назвал "исключительно значимым прецедентом".

"Многочисленные военные преступления националистов не расследуются в Украине, однако в перспективе их можно будет привлечь к ответственности через европейские судебные органы, чтобы добиться там справедливости", – отметил Манчук на своей странице в Facebook.

При этом подписчиков журналиста, в большинстве своем, данная новость обрадовала. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Посидит – проветрится", "Это ему еще повезло, что осудили в слишком гуманной как для рогуля Италии. Например, если б нарвался на американскую Фемиду, имел бы непродолжительное удовольствие подергаться на электрическом стульчике", "Отличная новость", – написали комментаторы в ответ.

С вердиктом итальянской Фемиды в корне не согласен глава МВД Украины Арсен Аваков. Он пообещал, что приговор будет обжалован.

"Двадцать четыре года для Маркива – это несправедливое и позорное решение итальянского суда", - возмутился министр через Twitter, подчеркнув, что боец украинского добровольческого батальона невиновен в смерти итальянца.