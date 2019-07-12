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Украинец повторил "подвиг" грузинского нахала

Фото: www.globallookpress.com
Артем Овдиенко обматерил президента РФ

Дурной пример, как известно, заразителен. Низкую выходку  грузинского тележурналиста Георгия Габуния повторил его украинский коллега Артем Овдиенко. В своем Facebook ведущий опубликовал студийную запись, где облил словесной грязью Россию и в грубой форме выразился о ее президенте Владимире Путине. 

"Грузинские коллеги с "Рустави 2" не дадут соврать. Путин – ты ***** (неприятный человек). И чем раньше мы тебя увидим в гробу в белых тапочках, тем больше "Саперави" и "Цинандали" мы вместе выпьем в этот радостный день",

– гордо начал Овдиенко, посмеявшись над трагедиями, произошедшими в России за последнее время.

Сотрудник телеканала вспомнил о наводнении в Иркутске, гибели подводного аппарата АС-31, о загрязнении нефтепровода "Дружба". На протяжении своего позорного монолога Овдиенко не раз отвратительным образом оскорблял российского лидера, насмехался над российскими законами и традициями. 

В конечном итоге ведущий заявил, что Киеву с Тбилиси "надо посовещаться", намекая на сегодняшнюю встречу в прямом эфире, а затем анонсировал телемост между скандальным грузинским "Рустави 2" и украинским 24-м каналом.   

Несколько минут позора, записанные на видео, охотно комментировали интернет-пользователи. Единицы назвали  Овдиенко "классным парнем" и "молодцом". Остальные указали на отсутствие у журналиста не только воспитания, но и серого вещества в головном мозге. (Орфография и пунктуация сохранены). 

"Не рот, а помойная яма", "Тупое жывотное", "Готовь платок, Артем. Тебе свои же в морду харкать будут после такого", "Место мозгов, куриный помет",

– заключили разгневанные зрители. 

Чем руководствовался Артем, непонятно. Возможно, захотелось получить свою порцию славы, ведь после скандала в Грузии, в России узнали, что существует такой телехам, как Георгий Габуния.  

Ксения АНДРЕЕВА
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