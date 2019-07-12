На востоке страны вспыхнуло настоящее восстание

История о моче в национальных напитках Тбилиси получила продолжение. В регионе виноделия на востоке Грузии устроили акцию протеста.

Жители Кахетии потребовали извинений от гендиректора скандальной телекомпании "Рустави 2" Николоза Гварамии. Виноделы вышли на дорогу, растянув плакаты с призывом: "Гварамия, уходи!". При этом бунтари заблокировали проезд у Гомборского перевала. По их словам, телегрубиян опозорил своими постыдными высказываниями всю страну.

"Своим заявлением Гварамия оскорбил не только нас, виноделов, но и всю Грузию",

— пояснил возмущенный винодел Вано Сепиашвили в эфире местного "Первого канала".

Напомним, после выходки ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, который низко обругал президента РФ и его родителей, начались разговоры вокруг эмбарго на грузинские вина и воду. Однако эту идею не поддержал Владимир Путин, обрадовав грузинский народ. На что гендиректор ТК Гварамия заявил: "Да я мочился во все это".

Впрочем, по мнению россиян, извинениями делу не поможешь. Как говорится, поздно пить "Боржоми". Эта фраза, кстати, в последние дни стала одной из самых часто употребляемых в РФ.

"Я уже отказался от всего грузинского и знакомым рекомендовал", – поручился читатель РИА "Новости" под материалом об извинениях.